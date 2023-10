Live, Inter-Benfica 0-0: Calhanoglu di sinistro, palla centrale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/10/2023

23′ – Calhanoglu sfonda centralmente, calcia centrale di sinistro

21′- Esce Bah per infortunio ed entra Araujo

14′ – Occasione Benfica! Di Maria carica il sinistro e pizzica la traversa

13′ – Occasione Benfica! Aursnes servito su rimessa laterale lunga, difesa nerazzurra ingenua, ma Sommer salva sul tiro

10′ – Occasione Inter! Calhanoglu pennella il pallone in area, Dumfries ci va di testa, ma manda alto

3′ – Occasione Inter! Dumfries la mette in mezzo, ma non arrivano in scivolata nè Lautaro, nè Mkhitaryan

1′ – Inizia la partita a San Siro

Inter-Benfica, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Dopo la bella vittoria per 4-0 contro la Salernitana, è tempo di rituffarsi in Champions League. La partita di oggi diventa già importantissima visto il punteggio della prima giornata con il pari contro la Real Sociedad. Per questo, stasera, il risultato dovrà essere soltanto la vittoria per non complicare le cose nel girone.

Contro, una formazione con tantissimo talento e qualità come il Benfica che vorrà vendicare il risultato della passata stagione ai quarti di finale e vorrà farlo con un ex juventino come Angel Di Maria. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due tecnici.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Bernat; Joao Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Aursnes; Neres.

All. Roger Shmidt.