Inter Benfica: crisi portoghese? Dall’attesa del successo, alla riapertura dei giochi

di Davide Currenti, pubblicato il: 16/04/2023

Inter Benfica, chi sta peggio in questo momento? In attesa dell’esito del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, possiamo dire che entrambi i club non se la passano benissimo in campionato. Sicuramente l’Inter, mentre il Benfica ha ancora un piccolo vantaggio sul Porto.

Senza soffermarci sui nerazzurri, in crisi di risultati da settimane in serie A, vediamo la situazione in casa della squadra di Schmidt. Un campionato praticamente dominato, con un vantaggio enorme sul Porto. Joao Mario e compagni che giocano un calcio spumeggiante, impressionando anche in Champions League.

Inter Benfica, crollo portoghese?

Questo dominio del Benfica in patria e in Champions League, passando un girone di ferro e battendo nettamente il Bruges negli ottavi di finale, sembra essersi arrestato. Sono arrivate tre sconfitte consecutive per i portoghesi tra campionato e coppa.

Sprecato il match point per chiudere definitivamente la pratica scudetto, il Benfica è caduto in casa contro l’Inter e perso in trasferta contro il Chaves, riaprendo il campionato, con un Porto che sta continuando a vincere.

Facciamo un passo indietro. Nel big match di due turni fa contro il Porto, gli uomini di Schmidt vanno avanti 1-0, subendo la rimonta della squadra di Sergio Conceicao. Da un +13 a un +7, diventato ieri sera +4. Tutto riaperto in Portogallo a sei giornate dal termine.

E in Champions League, dopo il ko interno contro l’Inter, servirà un’impresa a ‘San Siro’. Facendo i dovuti scongiuri, quello che si vede e si è visto nel match di andata giocato in terra portoghese, è un Benfica che non riesce più a tenere quella intensità per tutta la partita. Una condizione fisica non ottimale, un calo evidenziato proprio contro l’Inter, con un secondo tempo dove i padroni di casa non sono stati in grado di alzare i ritmi di gioco, anche per la bravura in fase difensiva dei nerazzurri.

L’Inter di Inzaghi, nonostante un campionato nettamente non all’altezza, non può sprecare il grande vantaggio maturato nel match di andata. E il Benfica vede aumentare la pressione, soprattutto in campionato. Reggerà la squadra di Schmidt? O ci sarà un crollo?