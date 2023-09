Inter, Bellinazzo spenge gli entusiasmi di chi aspetta la cessione

di Redazione, pubblicato il: 27/09/2023

(Inter) Puntuali come le tasse tornano le voci sulla possibile cessione dell’Inter. Un ritornello che a scadenza periodica si ripropone in maniera ormai anche fastidiosa, solleticato da qualche segnale interpretato in maniera fantasiosa.

Marco Bellinazzo, il maggior conoscitore delle cose di finanza calcistica, si è impegnato a smentire con post pubblicato nelle ultime ore.

“L’Inter sta meglio, anche se il deficit 2023 resta alto (85 milioni). Sui conti del club nerazzurro non è in corso alcuna due diligence in quanto per avviarla occorre presentare un’offerta formale (che non c’è), al di là dell’interesse eventualmente manifestato presso gli advisor”.