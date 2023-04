Inter, Bellanova suona la carica contro l’Empoli: l’esterno indica la via

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Inter, Bellanova parla prima della partita contro l’Empoli. Una gara fondamentale. Una partita in cui sono contemplati solamente i tre punti per poter provare ad inseguire un posto nella prossima Champions League. Ma contro, oggi, c’è un avversario, come l’Empoli, che ha già dimostrato nella sfida d’andata di non voler stare a guardare e, come hanno testimoniato le parole in conferenza del suo allenatore, è pronto a dare battaglia.

Intanto, prima della partita, l’esterno nerazzurro, Raoul Bellanova, oggi titolare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della partita e dell’obiettivo della squadra. Ecco le sue parole: “Per me è un’occasione molto importante, ma è ancora più importante tornare a far punti in campionato. Dobbiamo recuperare punti e con questi colori non possiamo non raggiungere un posto nella prossima Champions. Il traguardo della semifinale di Champions è storico, ma oggi dobbiamo pensare a fare punti. Siamo carichi”.