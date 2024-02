Inter, Bastoni mostra tutto il suo entusiasmo e si toglie un sassolino

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

Inter, Bastoni parla dopo la partita. Tre punti fondamentali, che creano un abisso tra la squadra nerazzurra e le sue inseguitrici. Adesso, a parità di partite, i punti sulla seconda in classifica sono ben 12. E uno dei protagonisti di questa ennesima vittoria, è stato sicuramente il difensore Alessandro Bastoni che ha giocato una partita superlativa e che a fine gara ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Bastoni: “4 partite che facciamo 4 gol? Come diciamo da tempo, la finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande occasione ma abbiamo capito quant’è bello giocare quelle partite. Siamo felici e contenti di giocare così. Stiamo bene, è un percorso che va avanti da anni. Giochiamo insieme da anni, stiamo crescendo e maturando. Magari anni fa non eravamo ancora pronti, dobbiamo andare avanti così e pensare partita per partita. Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo, siamo stati tutti in discussione l’anno scorso perché avevamo subito troppe sconfitte e questa è una rivincita personale per tutti, siamo stati uniti anche nelle difficoltà. Gli inserimenti dei difensori? Una cosa su cui abbiamo lavorato, Inzaghi è stato importantissimo. Non ero così mobile all’inizio, dobbiamo essere centrati e mentalizzati. E’ un gioco corale, siamo contenti”.