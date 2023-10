Inter, Barella stanco: Inzaghi riflette sul sostituto. Arna e Cuadrado, ecco quando tornano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/10/2023

Inter, Barella in dubbio per la trasferta contro il Torino. In casa nerazzurra, quasi tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali sono tornati. Manca il solo Sanchez e poi la squadra di Inzaghi sarà al completo. Intanto, il tecnico nerazzurro, ad Appiano Gentile, sta lavorando per preparare al meglio la partita contro il Torino. La squadra di Juric è un’avversaria complicatissima, ma per i nerazzurri i tre punti sono obbligatori dopo i due persi contro il Bologna in maniera sanguinosa.

Per questo, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Inzaghi sta pensando a qualche cambio di formazione. Uno di quelli che dovrebbe partire dalla panchina, potrebbe essere Nicolò Barella. Il centrocampista interista è apparso stanco dopo gli impegni con la Nazionale e potrebbe riposare. Al suo posto, ecco che potrebbe esserci il turno di Davide Frattesi.

Capitolo infermeria: gli unici due indisponibili, al momento, sono Juan Cuadrado e Marko Arnautovic. L’austriaco sta puntando con decisione la partita dell’8 novembre in casa del Salisburgo. Il colombiano, invece, dovrebbe saltare la sfida contro il Torino e quella in Champions, a San Siro, contro il Salisburgo. Il rientro dovrebbe essere previsto per il match contro la Roma, in campionato, di fine mese.