Inter, Barella parla dopo il match: le parole sul gol e l’assist. E sulla Juventus…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2023

Inter, Barella parla dopo la partita. Tre punti di fondamentale importanza ed una prova di forza che fa si che i nerazzurri si riportino nuovamente in cima alla classifica dopo la vittoria della Juventus sul campo del Monza. L’Inter si riprende la vetta e lo fa in grande stile. A fine partita, uno degli assoluti protagonisti, come Nicolò Barella, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole di Barella.

Sulla vittoria: “Loro sono campioni d’Italia per un motivo, ci sta soffrire e chiudersi un po’ qui perché hanno qualità. Ma oggi abbiamo dimostrato di voler far bene e lottare fino alla fine”.

Sull’abbraccio dei compagni a fine partita: “Devo ringraziarli, in un momento difficile per me che non mi era capitato mi hanno sempre dato fiducia facendomi sentire importante. Il gol è per loro e per la famiglia”.

Sull’assist e il gol di questa sera: “Se Hakan non segna, l’assist non serve a nulla. Felice per lui, per il mio gol e per quello di Thuram, se lo è meritato”.

Sulla lotta scudetto con la Juventus: “Il campionato è lungo, può succedere di tutto. Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, uno lo abbiamo vinto uno no… La Juve è forse la squadra più difficile da affrontare ed è normale fare fatica, qui ci siamo esaltati. Ma il campionato è lungo e possono succedere tante cose”.