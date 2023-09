di Redazione, pubblicato il: 12/09/2023

(Inter) Secondo match di qualificazione agli Europei per gli azzurri che contro l’Ucraina a Milano si giocheranno già un bel pezzo di qualificazione.

Secondo le ultime indicazioni Spalletti dovrebbe effettuare un ampio turn over rispetto all’incontro con la Macedonia. Barella dovrebbe scivolare in panchina, sostituito da un altro nerazzurro Frattesi. Riposo anche per Tonali, Cristante e Mancini rimpiazzati da Pessina, Locatelli e Scalvini.

In casa nerazzurra è grande l’attesa per vedere all’opera il neo acquisto più importante del centrocampo nerazzurro. Frattesi in queste prime tre di campionato ha avuto modo di giocare solo spezzoni di gara. A San Siro ma in azzurro tornerà titolare proprio al posto del suo compagno di squadra.