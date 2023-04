Inter, Barella incanta l’Europa e attira attenzioni. Due le Big su di lui

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/04/2023

Inter, la doppia sfida contro il Benfica porta anche la sua firma. Con il colpo di testa all’andata e il gol capolavoro di San Siro, Nicolò Barella è stato determinante contro il lusitani.

Non solo i gol, ma anche tanta sostanza arricchita da giocate di qualità. Si sa che il centrocampista italiano è uno dei pezzi pregiati dell’Inter e per questo le big mondiali da tempo non hanno smesso di seguirlo.

Inter, su Barella ci sarebbero gli occhi di Liverpool e PSG. I francesi pronti ad un’offerta monstre più Paredes.

Dopo le notti Champions il giocatore cresciuto nel Cagliari sarebbe uno di quei pochi del campionato italiano che all’estero vorrebbero senza badare a spese. A riportarlo è il Corriere dello Sport secondo cui il gioiello nerazzurro e della nazionale di Mancini è finito sotto l’occhio di ingrandimento di Liverpool e Paris Saint Germain. Gli inglesi da tempo sarebbero sulle tracce di Barella e in vista di una probabile rivoluzione nella prossima estate vorrebbero farne una pedina importante. Da Parigi invece fanno sapere che il PSG sarebbe pronto a sborsare tantissimi soldi, non precisandone la quantità, più il cartellino di Paredes.

Skriniar e vederlo andar via a zero ( All’Inter se lo stanno godendo anche se è indubbio che qualora non arrivi la qualificazione alla prossima Champions League da parte dei nerazzurri, le strade tra la società di Zhang e Barella sono destinate a dividersi. L’Inter non può permettersi di non incassare un’eventuale enorme plusvalenza dalla cessione del suo centrocampista o, peggio, rivivere la situazione die vederlo andar via a zero ( qui lo slovacco spiega il suo infortunio ).

Il tempo per intavolare trattative ci sarà e di sicuro non è attualmente una priorità . I conti di faranno a fine stagione. Per ora Barella è concentratissimo e a disposizione di Inzaghi su tutti i fronti. Dalla caccia al quarto posto, passando per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e al doppio derby europeo che vale la finalissima di Champions League sarà fondamentale il suo contibuto.