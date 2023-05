Inter, Barella fa autocritica per il campionato. E che parole su San Siro e tifosi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter, Barella parla dopo la partita contro l’Atalanta. Una vittoria che porta l’Inter a qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. La squadra nerazzurra sarà ancora tra le protagoniste in Europa e lo deve ad una straordinaria partita dei proprio calciatori. Tra i migliori, Nicolò Barella che, a fine match, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole di Barella: “Giocare dopo due giorni la finale una partita contro l’Atalanta non è mai facile. Volevamo partire forte e ci siamo riusciti. Ora pensiamo al Toro, poi alla finale. Ho fatto una stagione di alti e bassi: ci sono state partite in cui potevo fare meglio. Ma mi sento bene e spero di aiutare i compagni per questa avventura che ci aspetta. Le luci a San Siro? San Siro è San Siro e i tifosi dell’Inter sono i tifosi dell’Inter. Non devo aggiungere altro”.