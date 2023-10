Inter, Ausilio nega l’arrivo di un attaccante chiacchierato a gennaio. E su Asllani…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/10/2023

Inter, Ausilio smentisce l’arrivo di un giocatore per gennaio. In casa nerazzurra è tempo di leccarsi le ferite dopo il sanguinoso – come lo ha definito Simone Inzaghi – pareggio contro il Bologna. Due punti persi che hanno permesso al Milan il sorpasso in classifica. Ma ciò che preoccupa di più sono le modalità attraverso le quali è avvenuto questo pareggio, con una squadra che non chiude la gara, ma si specchia su sè stessa.

Uno dei fattori sotto l’occhio del ciclone è il reparto offensivo. Arnautovic e Sanchez hanno mostrato pochissimo dal loro arrivo a Milano – soprattutto il cileno -, pertanto potrebbe esserci l’intervento sul mercato a gennaio per acquistare una punta. Tra i nomi fatti dalla stampa italiana c’è anche quello dell’attaccante albanese Broja, di proprietà del Chelsea.

Proprio di lui, oltre che di Asllani, ha parlato il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ai microfoni del portale albanese Sport.rtsh.al.

Ecco le parole di Ausilio: “No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all’Inter non c’è alcuna possibilità”.

Su Asllani: “È stato preso perché lo riteniamo, anche se giovanissimo importante per l’Inter, come tutti i giovani ha bisogno di tempo. Crediamo in lui, anche l’allenatore. Nell’ultimo mercato abbiamo fatto uscire Brozovic per creargli più spazio. In quella posizione abbiamo Çalhanoglu. L’esperienza con la Nazionale lo renderà più forte. Crediamo molto in lui”.