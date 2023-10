Inter, Ausilio chiarisce alcune voci di mercato e conferma la fiducia ad Asllani

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/10/2023

Inter, è direttamente il DS Piero Ausilio a fare chiarezza su alcune voci di mercato uscite inquietante questi ultimi giorni.

Ospite della Federazione Albanese all’evento di consegna dei diplomi al corso di direttore sportivo, Ausilio ha smentito totalmente l’interesse del club nerazzurro nei confronti di Armando Broja. Inter, Ausilio in Albania smentisce le voci su Broja e conferma la fiducia massima nei confronti di Asllani

L’attaccante albanese del Chelsea era finito tra i rumors di mercato per quanto riguarda i nerazzurri che, con l’infortunio di Arnautovic hanno il reparto non al completo. Come riporta la GdS il DS dell’Inter ha dichiarato “No, non mi dispiace Broja, ma non è vero , perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol.” Riferendosi alla stampa albanese ha aggiunto: “Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale ma all’Inter non c’è alcuna possibilità”.

Poi una battuta sull’albanese in forza all’Inter Kristjan Asllani: “È stato preso perché lo riteniamo, anche se giovanissimo, importante per l’inter, come tutti i giovani ha bisogno di tempo. Crediamo in lui anche l’allenatore. Nell’ultimo mercato abbiamo fatto uscire Brozovic per creargli più spazio. L’esperienza cona la Nazionale lo renderà più forte. Crediamo in lui”.