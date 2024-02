Inter Atletico, una presenza eccezionale in tribuna

di Redazione, pubblicato il: 20/02/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport annuncia che “in tribuna autorità per Inter-Atletico Madrid ci sarà anche Kanye West, il rapper e produttore musicale di Chicago che sabato sarà in concerto a Bologna. L’artista nel suo ultimo album “Vultures 1“, realizzato insieme a Ty Dolla Sign, ha inserito in due brani (“Stars” e “Carnival“) i cori appositamente cantati da duecento tifosi della Curva Nord nerazzurra.

E siccome si trova in Italia (Paese dove tra l’altro si è sposato nel maggio 2014), non ha perso l’occasione per essere presente alla gara di cartello di quella che ormai è diventata la sua squadra del cuore.”