Inter-Atletico Madrid, Inzaghi ha un solo dubbio: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/02/2024

Inter-Atletico Madrid, la probabile formazione dei nerazzurri. Dopo la grande vittoria ottenuta contro la Salernitana, gli uomini di Inzaghi si rituffano nel clima Champions League e sulla partita contro l’Atletico Madrid. Una sfida complicatissima contro una squadra che, nella sua indole, ha quella di difendersi e di resistere compatta, ma che adesso ha imparato ad esprimere un buon calcio, anche grazie agli uomini di grande qualità che possiede.

Servirà la partita perfetta per provare a passare il turno nel doppio confronto, ma soprattutto servirà avere la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, Simone Inzaghi, è alle prese con un dubbio di formazione in vista di martedì sera. Il tecnico nerazzurro ha pressochè fatto tutte le proprie scelte. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in porta dovrebbe esserci il solito Sommer.

Il terzetto dietro dovrebbe essere composto da Pavard, de Vrij e Bastoni. In mezzo, insieme a Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, Inzaghi è indeciso se schierare Darmian o Dumfries, con il primo momentaneamente in vantaggio. In avanti, la coppia dovrebbe essere quella solita formata da Lautaro e Thuram. Il quotidiano, poi, ipotizza anche la possibilità di un ingresso a gara in corso per Buchanan, giocatore capace di saltare l’uomo con le sue qualità.