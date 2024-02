Live, Inter-Atalanta 1-0: grande occasione per Darmian

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

29′ – Occasione Inter! Bell’azione dei nerazzurri con Lautaro che serve Darmian il cui tiro è parato da Carnesecchi

25′ – Daaarmiiiiaaaaan! Lautaro serve in profondità Mkhitaryan. Carnesecchi esce in maniera non perfetta e lascia il pallone nella disponibilità di Darmian che insacca a porta vuota

24′ – Occasione Inter! Mkhitaryan crossa in area per Lautaro che spara alto tutto solo

22′ – Ammonito Darmian per fallo su Djimsiti

15′ – Occasione Atalanta! Zappacosta mette in mezzo, Dimarco respinge corto. Arriva Mirancuk di destro, ma calcia alto da buona posizione

11′ – Il VAR annulla il gol per fallo di braccio di Mirancuk

9′ – Gol Atalanta! Brutta palla persa in disimpegno dalla difesa interista. Pasalic la recupera e calcia in porta, Sommer para. Sulla ribattuta arriva de Ketelaere che di destro la insacca

1′ – Inizia la partita

Inter-Atalanta, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. La partita di questa sera ha tantissimo valore per la squadra di Inzaghi. Una sfida che potrebbe, in caso di vittoria, creare il solco tra i nerazzurri e le inseguitrici in classifica. Contro, però, l’ex dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini che non ha mai digerito l’esonero di qualche anno fa. Per questo servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco contro la squadra più in forma del campionato.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Mirancuk, Koopmeiners; de Ketelaere.

All. Giampiero Gasperini.