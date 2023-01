Inter-Atalanta, Inzaghi pensa ad alcuni cambi in mezzo e sulle fasce

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2023

Inter-Atalanta, Simone Inzaghi pensa ad alcune modifiche di formazione rispetto alla partita contro la Cremonese. Dopo la vittoria di ieri sera per 1-2 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, la squadra nerazzurra sta preparando la partita dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta dell’ex Gasperini.

Una partita contro quella che, in questo momento della stagione, è sicuramente la squadra più in forma del campionato e che sta risalendo la china in classifica. Dunque, proprio per cercare di passare il turno, Inzaghi sta cercando di preparare al meglio la sfida, valutando anche di fare qualche cambio di formazione nell’undici iniziale.

Inter-Atalanta, dopo la vittoria contro la Cremonese, Inzaghi valuta qualche cambio nella formazione iniziale

Dunque, la partita è di quelle importanti e, la squadra nerazzurra, sa benissimo di non poter sbagliare affatto. Ecco perchè Inzaghi sta valutando, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, di inserire qualche forza fresca in modo tale da far rifiatare qualche elemento un po’ in debito d’ossigeno.

In porta giocherà nuovamente Onana, con la difesa a tre che potrebbe essere la stessa dello Zini, in attesa di capire cosa succederà con Skriniar. A destra Dumfries dovrebbe essere riconfermato, a sinistra Dimarco in panchina e Gosens al suo posto. In mezzo, oltre al rientrante Barella, dovrebbe trovare spazio anche Calhanoglu da mezz’ala con Asllani a sostituire Mkhitaryan. In avanti confermatissima la coppia Lautaro-Dzeko, con Lukaku scalpitante in panchina. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate o se ci saranno delle sorprese dell’ultima ora da parte del tecnico piacentino.