Inter-Atalanta, Inzaghi cambia in tutti i reparti: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/02/2024

Inter-Atalanta, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita importantissima. Una partita che può valere molto più dei tre punti della classifica. Quella contro l’Atalanta, nel caso in cui arrivassero i tre punti, potrebbe creare un solco tra la squadra di Inzaghi e le inseguitrici. Ma contro, la squadra bergamasca, rappresenta la compagine più in forma del campionato e non ha intenzione di mollare per la corsa Champions League.

Per questo servirà la migliore Inter possibile, oltre alla massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Proprio per questo, Inzaghi, ha cercato di trovare gli uomini migliori per questa sfida. Gasperini vorrà impedire l’avanzata nerazzurra e cercherà in ogni modo di ostacolare l’ottenimento dei tre punti. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Mirancuk, Koopmeiners; de Ketelaere.

All. Giampiero Gasperini.