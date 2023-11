Inter, assist dal Porto per Taremi? Il presidente dei portoghesi parla chiaro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/11/2023

Inter, novità importanti per il futuro di Taremi. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali, i giocatori nerazzurri, man mano, stanno rientrando ad Appiano Gentile per preparare nel migliore dei modi la supersfida contro la Juventus di domenica sera. Una partita molto delicata sia perchè le due squadre sono appaiate in classifica e staccate di soli due punti, sia perchè, i bianconeri, nello scorso campionato, sono stati una bestia nera per Inzaghi, vincendo entrambi gli scontri.

Intanto, in viale della Liberazione, si sta provando a rintracciare tutti quei profili che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. Tra questi, uno dei nomi che rimbalza con maggior frequenza, è quello dell’attaccante del Porto, Medhi Taremi. Il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e in estate era stato accostato anche al Milan. Proprio di questo, il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha parlato ai microfoni di SIC Noticias.

Ecco le parole di Pinto da Costa: “Per Taremi il Milan ha fatto solo offerte ridicole e non c’è nemmeno stata una discussione. Nessuna delle loro offerte si è avvicinata al valore della clausola. Il futuro? Dobbiamo essere realisti, Taremi ha delle proposte che ancora non ha accettato per arrivare a guadagnare 10 milioni di euro all’anno. Dateci 10 milioni, più 10 al fisco, e io gli rinnovo il contratto”.