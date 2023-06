Inter, Asllani suona la carica: la voglia dell’albanese per la prossima stagione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/06/2023

Inter, Asllani parla della stagione conclusa e della prossima. Acquistato l’anno scorso dall’Empoli, Kristjan Asllani, nella passata stagione, non ha avuto un gran minutaggio. Il centrocampista albanese, nonostante un talento cristallino, non è riuscito ad entrare spesso nelle dinamiche di squadra di Simone Inzaghi.

Intanto, la prossima, potrebbe sicuramente essere la sua stagione, dal momento che molto probabilmente la società nerazzurra procederà alla cessione di Marcelo Brozovic e lui sarà pronto a prendere il posto di Calhanoglu in caso di necessità. Intanto, lo stesso Asllani, dopo l’amichevole giocata contro le Isole Far Oer, in cui ha anche segnato un gol splendido, ha parlato della stagione appena conclusa e degli obiettivi della prossima.

Ecco le parole di Asllani ai microfoni di Gazetatema.net: “La Nazionale è un sogno fin dalla nascita. Stiamo andando bene. Questo gruppo è duro. Abbiamo visto che la Moldavia ha vinto con la Polonia. Cosa posso dire della Champions League? Avremmo dovuto vincerla. Speriamo di avere un’altra possibilità. Do il cuore in campo”.

Poi, Asllani, ha aggiunto: “Voglio giocare anche nell’Inter. Ma vedo anche il livello che hanno i calciatori davanti a me. Ho imparato molte cose. Ringrazio il mister per avermi dato la possibilità di giocare dal primo minuto. Tutti sanno che mi piace molto colpire da fuori. È andata fuori tre volte, poi è arrivata la fortuna”.