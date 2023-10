di Redazione, pubblicato il: 18/10/2023

(Inter) L’Albania vince in amichevole contro la Bulgaria per 2 a 0. Protagonista per l’intera gara Asllani che, al termine, manda un messaggio neanche troppo velato a mister Inzaghi.

“Siamo stati tutti molto concentrati. Gioca chi si è più in forma, questo è il merito del mister che ci sta facendo giocare tutti. Tutti hanno dato il massimo, hanno dimostrato di essere pronti. Sono felice quando gioco 90 minuti in due partite, non ne faccio molte. Ringrazio l’allenatore che mi ha chiesto come mi sentivo e mi ha detto ‘ok, finirai la partita’. Tornerò al club e spero di ottenere più minuti possibili. Sono felice per questa partita».