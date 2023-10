Inter, Asllani cambia status agli occhi di Inzaghi: nuova chance con il Bologna?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/10/2023

Inter, Asllani cambia status agli occhi di Inzaghi. Domani sarà una sfida molto importante per la squadra nerazzurra che affronterà un avversario molto complicato come il Bologna. La squadra di Thiago Motta sa benissimo come battere quella nerazzurra tanto che nelle ultime due stagioni nei quattro incontri avvenuti in campionato, due vittorie sono state proprio dei rossoblù, una delle quali è costata anche uno scudetto.

Dunque, bisognerà fare la massima attenzione e scegliere gli uomini migliori per questa sfida, specie dopo le fatiche di Champions League. Proprio per questo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi sta meditando alcuni cambi di formazione per inserire giocatori meno stanchi. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Asllani.

L’ex Empoli, agli occhi di Inzaghi, ha cambiato il suo status. Dopo la brutta prova contro la Real Sociedad, il ragazzo si è rifatto con gli interessi sia contro la Salernitana che contro il Benfica. Ragion per cui potrebbe prendere il posto da titolare di Calhanoglu contro il Bologna, visto che il turco è apparso stanco all’uscita dal campo contro la squadra portoghese.

Insomma, un giocatore su cui Inzaghi, seppur con minutaggio limitato, non ha mai smesso di puntare. Adesso potrebbe avere un’altra occasione. Quel che è certo è che il ricambio di Calhanoglu è lui e sono finiti i tempi in cui il campo era visto solo da lontano.