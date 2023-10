Inter, Asllani avverte i compagni per la sfida contro il Bologna e per quelle future

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/10/2023

Inter, Asllani avverte i compagni sul Bologna. Una partita molto complicata quella che si giocherà tra qualche minuto allo stadio San Siro. La squadra nerazzurra dovrà affrontare quella che, specie negli ultimi anni, ha rappresentato sempre motivo di cocenti delusioni, ovvero il Bologna. La squadra di Thiago Motta arriva in ottima condizione fisica e mentale pronta a mostrare le proprie armi.

Ai microfoni di Inter Tv, il centrocampista nerazzurro, Krjstian Asllani, ha parlato dei pericoli della partita e di cosa non deve fare la squadra.

Ecco le parole di Asllani: “Abbiamo visto diversi video del Bologna, vengono da ottimi risultati e non prendono gol da diverse partite, abbiamo lavorato bene e faremo la nostra partita noi. Che gara sarà? Giocano un bel calcio, noi anche, daremo il massimo, sappiamo che sarà difficile. Quelle prima della sosta, oltretutto in casa, sono partite fondamentali, dobbiamo per forza giocare per i 3 punti”.