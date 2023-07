Ultim’ora- Inter, arriva anche la firma. Il giocatore è nerazzurro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 05/07/2023

Ultim’ora Inter, è arrivata anche la conferma da parte di Andrea Carnevali: Davide Frattesi ha firmato.

Il dirigente del Sassuolo è stato intercettato dai cronisti ha rivelato che il giocatore della nazionale ha firmato per il club nerazzurro. Ai microfoni di SkySport ha detto “È stata una trattativa non facile, lunga, anche perché c0erano varie società interessate, ma penso che con l’Inter is sia conclusa nel migliore dei modi, per noi ma anche per il giocatore che aveva preferenza per la squadra nerazzurra”.

Inter, Frattesi ha firmato con i nerazzurri. Carnevali spiega che Mulattieri non rientra nell’affare che porta il nazionale a Milano.

Il direttore generale dei neroverdi ha anche spiegato che Mulattieri è un nuovo giocatore del Sassuolo specificando che l’acquisto del giovanissimo è slegato dall’affare Frattesi. “È una trattativa che avevamo in piedi già da tempo. É un giovane interessante, soprattutto per la politica che stiamo portando avanti”.

Ha poi spiegato che secondo lui Frattesi, pur essendo giovane ha caratteristiche differenti da tanti altri centrocampisti. Si dice convinto che l’inter abbia fatto un ottimo acquisto, ora starà all’elevatore e alla società nerazzurra valorizzarlo nel miglior modo. Carnevali ha chiosato “Sono convinto che lo sapranno fare, è un giocatore di grandissima qualità, un grande talento”.

Si attende il comunicato del club nerazzurro, ma si può dire che è fatta. Frattesi si andrà dunque ad aggiungere alla rosa di Inzaghi dopo gli ingressi di Thuram e Bisseck.