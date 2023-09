Inter, Arnautovic in lacrime per l’infortunio: le condizioni dell’austriaco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/09/2023

Inter, si fa male Marko Arnautovic. Dopo la preziosissima vittoria in casa dell’Empoli, la nota stonata di oggi è rappresentata dall’infortunio di Arnautovic. L’attaccante nerazzurro era appena entrato in campo al posto di Lautaro e dopo un contrasto si è accasciato a terra, in lacrime. Una reazione che, come ha detto lo stesso Inzaghi, non lascia presagire nulla di buono. Ovviamente, al ragazzo, va un grande in bocca al lupo.

Per quanto riguarda le sue condizioni, per Marko Arnautovic si è trattato di una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua condizione verrà valutata nei prossimi giorni.