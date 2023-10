Inter, Arnautovic accorcia i tempi. Ecco la situazione dell’attaccante

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/10/2023

Inter, un respiro di sollievo per quanto riguarda il recupero di Arnautovic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, sembrano esserci buone notizie sul recupero dell’attaccante austriaco dopo l’infortunio rimediato ad Empoli.

Inter, per Arnautovic probabile un rientro dopo la prossima pausa. Sensi invece è pronto per scendere in campo

Dopo l’uscita dal campo contro i toscani si parlava addirittura di 3 mesi per il rientro, ora sembra che l’ex Bologna stia accorciando i tempi. Non saltando alcun impegno nel processo di recupero appare probabile un suo rientro prima della prossima sosta in programma a metà novembre. L’assenza del gigante austriaco ha portato ha una penuria in attacco, reparto nel quale Inzaghi ha a disposizione solo Lautaro, Thuram e Sanchez. A loro sono chiesti ancora gli straordinari.

Sempre la rosea sottolinea che l’infermeria nerazzurra si è svuotata con il rientro in gruppo di Sensi, che in queste ultime due settimane si è rimesso in sesto ed è pronto per tornare in campo.