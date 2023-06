Inter, aria di rinnovo per Mkhitaryan? La sua agente dice tutto sul futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/06/2023

Inter, aria di rinnovo per Mkhitaryan? Mentre la società deve gestire le voci riguardanti i big della rosa nerazzurra seguiti dalle principali squadre europee, ci sono alcuni giocatori che potrebbero rinnovare. Si sa come sono definiti già i prolungamenti di contratto di Calhanoglu e Bastoni, così come quello di de Vrij per cui mancano solo alcuni dettagli e l’ufficialità.

C’è un altro giocatore, che è stato tra i migliori della squadra di Inzaghi nell’ultima stagione, per cui si potrebbe parlare di rinnovo ed è l’armeno Henrick Mkhitaryan. Proprio del futuro del centrocampista ex Roma ha parlato la sua agente, Rafaela Pimenta, a margine del Golden Boy, così come riportato dal sito, Calciomercato.com.

Ecco le parole di Rafaela Pimenta: “Per il momento ha ancora un anno di contratto: siamo in attesa, parleremo con l’Inter per capire cosa pensano. Ha fatto una bellissima stagione hanno finito poco fa, lasciamo passare un po’ di tempo così possono respirare un po’ e poi sarò la prima a bussare alla porta. L’Arabia? Più calcio c’è dappertutto, meglio è: i ragazzini vogliono vedere il calcio bello. Se l’Arabia svilupperà un bel campionato oltre ad avere i giocatori, ben venga, avranno di più da offrire ai tifosi da vedere. Il discorso economico si equilibrerà: tutti hanno capito che è bello andare lì perché fanno calcio. E’ un momento di entrata in questo universo, poi le cose si equilibreranno”.