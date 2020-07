Inter, Antonio Candreva fa 150 presenze in nerazzurro

Antonio Candreva, arrivato in nerazzurro nell'estate 2016 dalla Lazio per una cifra vicino ai 25 milioni di euro, ha festeggiato ieri sera la presenza numero 150 con la maglia nerazzurra.

Il numero 87 nerazzurro ha festeggiato il traguardo raggiunto con un post sul proprio profilo Instagram: "Felice di festeggiare le mie 150 presenze totali in nerazzurro con una bella vittoria! Grandi!".

Dopo una stagione molto difficile, quella dell'anno scorso con Spalletti, dove Candreva ha visto veramente poco il rettangolo di gioco, ha vissuto,quest'anno, una stagione di grande riscatto, diventando un perno fondamentale per Antonio Conte nel suo 3-5-2 (ora 3-4-1-2) come esterno destro, ruolo che aveva già ricoperto in Nazionale proprio con lo stesso Conte.

Le sue ottime prestazioni lo stanno portando verso il rinnovo del contratto per altri due anni. Nella prossima stagione avrà in Achraf Hakimi un concorrente temibilissimo, ma sicuramente, Candreva, con la sua grande dedizione al lavoro e professionalità saprà ritagliarsi i suoi spazi.