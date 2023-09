Inter, Andreazzoli incensa i nerazzurri: che parole del tecnico dell’Empoli alla squadra di Inzaghi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/09/2023

Inter, Andreazzoli incensa i nerazzurri. Domani all’ora di pranzo, la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nel quinto turno di campionato. Dopo aver ottenuto quattro vittorie nelle prime quattro giornate, ed un pareggio deludente in termini di prestazioni contro la Real Sociedad in Champions League, domani i nerazzurri sfideranno l’Empoli cercando riscatto.

La squadra toscana, proprio questa settimana, ha cambiato la propria guida tecnica, passando da Paolo Zanetti ad una vecchia conoscenza come Aurelio Andreazzoli. Il tecnico empolese, ogni volta che ha allenato azzurra, ha sempre creato tantissimi grattacapi all’Inter, ragion per cui rappresenta un avversario da non sottovalutare.

A maggior ragione dopo le belle parole espresse dallo stesso Andreazzoli in conferenza stampa prima della partita, a testimonianza che il tecnico non vorrà regalare nulla alla squadra di Inzaghi. Ecco le parole di Andreazzoli riportate dal TMW: “Io ho visto molta partecipazione, curiosità. Spero di averne suscitata anche io, con le proposte. Il tempo è poco, però siamo fiduciosi. L’obiettivo è il confronto. L’Inter esprime un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell’avversario. Abbiamo l’occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo”