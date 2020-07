Inter, Andrea Ranocchia è più di un semplice uomo spogliatoio

Andrea Ranocchia, all'Inter dal 2011, con anche prestiti nel mezzo, ha sempre dimostrato di amare in modo viscerale la maglia nerazzurra. Arrivato nell'anno post Triplete come grandissimo talento esploso proprio nel Bari di Antonio Conte, ha retto davvero poco la pressione della maglia dell'Inter e di giocare a San Siro. Ha indossato per un anno anche la fascia di capitano, prima di essere ceduto per due presti a Sampdoria e Hull City. Nel 2017 è rientrato, e con Spalletti è diventato un fondamentale uomo spogliatoio.

Quest'anno con Conte 7 presenze in Serie A, 3 in Coppa Italia e 2 in Europa League per un totale di 12 apparizioni ufficiali. Sicuramente bisogna evidenziare il suo grande spirito di gruppo, la guida che è per tutti i compagni anche stando seduto in panchina. Ma Andrea Ranocchia non è solo questo. Nelle poche appraizioni ufficiali ha fatto il suo, guidando la difesa come ieri sera a Genova. Il suo ingrato compito è quello di sostituire De Vrij, uomo top della difesa nerazzurra, ma quando ha dovuto farlo lo ha sempre sostituito in maniera egregia.

Quasi certamente Ranocchia non farà parte della squadra del futuro, e proprio per questo motivo, merita un ringraziamento e un applauso per quello che da in campo per la maglia dell'Inter. Professionista esemplare, rispettoso e con un atteggiamento mai sopra le righe. Avercene di professionisti così, che quando vengono chiamati in causa, pur sapendo che la società non punterà su di loro per il futuro, danno tutto per la maglia. Ci vogliono più Andrea Ranocchia e molti meno...a buon intenditore poche parole.