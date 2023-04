Inter, anche i tifosi non ci stanno. Ecco le richieste della curva nord

di Diego De Cicco, pubblicato il: 03/04/2023

Inter, periodo molto pesante sia dentro che fuori dal campo.

Ancora non si è smorzato l’eco della sconfitta contro la Fiorentina, che è già vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Ora a far sentire la loro posizione ci pensano anche gli ultras della Curva nord con un durissimo comunicato. Nella loro posizione, pubblicata sui canali social, si pongono gli obiettivi minimi per salvare la stagione:

“Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia.” Inter, durissimo comunicato della Curva Nord. Si chiede di raggiungere i risultati minimi stagionali ritenendo tutti responsabili.

Ecco nel dettaglio quanto riportato nel comunicato. “Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali, ma adesso la pazienza ha un termine.”

Poi le richieste. “Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato alla nostra portata, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare.”