Inter, altro che gregario! Un giocatore in Champions è da record

12/04/2023

Inter, la vittoria sul Benfica in trasferta è stata una sinfonia perfetta dove tutti hanno dato tutto. Lui è tra i pochi giocatori che in tutte le partite giocate hanno sempre dato il massimo, forse anche di più. Non importa dove lo si schieri, se esterno sinistro destro o braccetto difensivo. Quando Darmian entra in campo sai sempre che darà il massimo e a parlare sono i numeri.

Con la prestazione eccellente di ieri il giocatore italiano ha portato a casa un record per questa edizione della Champions League. Chiamato a sostituire Milan Skriniar, ancora una volta assente, Darmian ha calato il perfect game riuscendo a intercettare ben 9 palloni impedendo che arrivassero ai giocatori lusitani. Come riporta il sito di statistiche calcistiche Whoscored.com, si tratta di un record in quanto nessuno in questa stagione è riuscito a far meglio.

Darmian si conferma uno dei giocatori più costanti dell’Inter, con performance sempre oltre la sufficienza indipendentemente della posizione in cui si trova o dell’avversario che ha davanti. Con quella di ieri sono già 35 le partite stagionali, nelle quali si è tolto anche due volte lo sfizio del gol. In 24 partite di campionato giocate è partito titolare in ben 20 occasioni. In queste ha delle percentuali da far invidia. Quella dei passaggi riusciti fa segnare uno strepitoso 86%. In Champions League fa segnare addirittura il 66% di contrasti vinti.