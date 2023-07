Inter-Al Nassr finisce in parità. Frattesi, esordio con gol

di Diego De Cicco, pubblicato il: 27/07/2023

Inter -Al Nassr è stata la prima amichevole giapponese dei ragazzi di Inzaghi.

Buono il pareggio contro la squadra araba di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Inter che pu costruendo molto spreca parecchio con palle gol non finalizzate da parte di Lautaro, Correa, Frattesi Sensi e Asslani.

L’Inter è scesa in campo con Stankovic in porta; Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Gosens a centrocampo; Lautaro e Correa in attacco.

L’Inter parte bene ma la prima occasione è al ventesimo per Balisca che da pochi metri impegna Stankovic. Dopo due minuti è vantaggio arabo. Sempre Talisca pesca Ghareeb che si trova da solo in area per insaccare l’1 a 0. Dopo il vantaggio dell’Al Nassr sono tre le occasioni nerazzurre in 4 minuti, tutte non finalizzate da Lautaro, Correa e ancora il toro. Al tramonto del primo tempo arriva il pareggio dei nerazzurri. Il gol lo sigla Frattesi che raccoglie di testa un traversone di Dumfries andando a riposo sul pari.

Inter, Frattesi risponde al vantaggio del club di Ronaldo e Brozovic. Molte occasioni, un solo gol.

Pari che resterà fino alla fine. A inizio ripresa Inzaghi manda dentro Cuadrado, Dimarco, Thuram, Asllani, Sensi, Darmian e Acerbi. Fuori Dumfries, Gosens, Correa, Calhanoglu, Barella, Bisseck e De Vrij.

Al 58esimo occasione dell’Inter con un bel traversone di Cuadrado che Lautaro, in giornata no, manda alto. Occasione ancora più clamorosa al 66esimo con, sempre Lauturo, che spara altissimo un tiro centrale.

Al 72esimo altro giro di sostituzioni in casa Inter. Dentro Fabbian, Esposito, Stankovic e Di Gennaro. Fuori Bastoni, Lautaro, Stankovic e Frattesi.

Altre occasioni sprecate e nulla più. UN gol in 21 conclusioni, dato che andrà assolutamente migliorato.