Inter, agente Lautaro “tante offerte dall’Arabia”, la risposta del Toro

di Redazione, pubblicato il: 30/09/2023

(Inter) Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di TV Play.

“L’Arabia è un mercato ricco di tentazioni, e ha avuto tante proposte ma non solo da li. Quando gli dico di queste possibilità mi dice ‘Inter Ale, Inter’. L’affinità con tifosi e società è totale. È importante il senso di appartenenza e lui lo ha. Al progetto, al gruppo. Lautaro non ha ascoltato niente che non fosse l’Inter. Lautaro adesso è all’Inter perché gli piace società e squadra.