Inter, Adani esalta il gol di Thuram: che parole per i tre protagonisti dell’azione!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/10/2023

Inter, Adani elogia il gol dei nerazzurri contro la Roma. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la bella vittoria contro la squadra giallorossa di Josè Mourinho, ritorna ad Appiano Gentile per preparare la complicata trasferta di sabato a Bergamo contro un’Atalanta in formissima. I nerazzurri andranno alla ricerca di altri tre punti per la rincorsa al campionato, anche se non sarà per nulla semplice affrontare la squadra di un ex con il dente avvelenato come Giampiero Gasperini.

Intanto, c’è ancora molta soddisfazione per la vittoria di domenica scorsa. I tre punti contro la Roma hanno impressionato tutti, non solo per la vittoria in sè. La prestazione ha fatto registrare un vero e proprio assedio dall’inizio alla fine e, se non fosse stato per una questione di centimetri, il risultato sarebbe potuto essere anche parecchio più rotondo rispetto all’1-o.

Proprio del gol dei nerazzurri contro la Roma, ha parlato Lele Adani, ai microfoni di FC24. L’ex difensore ha esaltato le qualità dei tre giocatori protagonisti dell’azione per quanto hanno fatto.

Ecco le parole di Adani: “Il lancio di Asllani è perfetto, poi c’è il controllo orientato di Dimarco che mette una palla forte in mezzo, ma il francese deve esserci in area di rigore. Fa un movimento perfetto da prima punta, puntuale e decisivo”.