Inter, Acerbi infortunato: ecco quante partite dovrà saltare il difensore di Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/08/2023

Inter, ecco quante partite dovrà saltare Acerbi a causa dell’infortunio. Mentre la dirigenza di viale della Liberazione sta lavorando per consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva per lottare per lo scudetto, sul campo il tecnico nerazzurra cerca di far ottenere ai suoi ragazzi la condizione ottimale per partire subito con il piede premuto sull’acceleratore, oltre che ad avere i meccanismi ben oliati in vista della stagione imminente.

Intanto, nella giornata di ieri, è arrivata una cattiva notizia per Simone Inzaghi. Infatti, il difensore, nonchè suo fedelissimo, Francesco Acerbi si è infortunato e dovrà stare fermo ai box. Come ha annunciato il comunicato della società nerazzurra, il giocatore ha avuto un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, ragion per cui non sarà a disposizione.

La domanda che si fanno tutti i tifosi è una: quante partite dovrà stare fermo Acerbi? Il difensore, infatti, è diventato uno dei punti di forza della squadra e nessuno vorrebbe rinunciarvi. Libero ha provato a dire la sua sui tempi di recupero e, stando la delicatezza del punto coinvolto dall’infortunio, come detto dalla stessa Inter, le condizioni verranno valutate di volta in volta, ma è quasi sicuro che Inzaghi non vorrà rischiarlo per l’esordio in campionato contro il Monza. Una tegola che non ci voleva, per una stagione parecchio importante per i nerazzurri.