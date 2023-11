Inter, golazo di Lautaro, a Torino si arrampicano sugli specchi

di Redazione, pubblicato il: 27/11/2023

(Inter) Il pareggio di Torino lascia la classifica immutata in vetta. Una partita bloccata con la Juventus impostata per una attesa infinita e i nerazzurri senza lo spunto necessario per andare in profondità con la necessaria continuità. Una delle poche volte che i ragazzi di Inzaghi sono riusciti a velocizzare è stato nell’occasione del pareggio. Un gol contestato da Tuttosport.

“Dopo il gol di Vlahovic che ha sbloccato l’incontro, i nerazzurri hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Lautaro su assist di Thuram. L’azione, però, è viziata da un clamoroso intervento falloso di Darmian su Chiesa. L’esterno dell’Inter abbatte il giocatore bianconero dopo essere stato saltato di netto con una gomitata in faccia, sotto gli occhi di Guida che incredibilmente non segnala il fallo. L’azione prosegue e l’Inter, con la Juve sbilanciata, trova il gol del pari.”