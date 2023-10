Inter, a Torino nessun turn over, Inzaghi ha scelto

di Redazione, pubblicato il: 21/10/2023

(Inter) L’Inter scende in campo a Torino alle ore 18 con l’intento di continuare la striscia di vittorie esterne. Non ci sarà turn over massiccio nonostante il match di Champions contro il Salisburgo in programma a San Siro martedì prossimo.

Inzaghi sembra deciso a mandare in campo l’undici dei titolarissimi con l’unica eccezione di De Vrij al posto di Bastoni. Anche Barella in campo subito per permettere al ragazzo di mettere da parte ogni brutto pensiero legato alle vicende delle scommesse.

Brutto colpo per il Torino che ha perso nelle ultime ore Zapata, sostituito da Sanabaria.

Queste le probabili formazioni:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Allenatore: Juric.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.