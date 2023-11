Inter, a Salisburgo un protagonista inatteso

di Redazione, pubblicato il: 09/11/2023

(Inter) L’infortunio di Pavard gli ha dato un’occasione e lui l’ha sfruttata bene. Bisseck ha giocato un primo tempo di personalità e concentrazione, nessun errore marchiano e solo il cartellino giallo ha costretto mister Inzaghi a cambiarlo a inizio ripresa.

Il ragazzone tedesco è stato intervistato da Dazn a fine gara. “Sono contento della mia prestazione, a parte il giallo arrivato per troppa eccitazione. E’ stata una buona partita e spero di potermi ripetere in futuro. Per i prossimi mesi non avrò ansia, cercherò di lavorare e di farmi trovare pronto. Sono contento di essere partito dal 1′ ma sono consapevole di far parte di una grande squadra”.