Inter, a Salisburgo presenze d’eccezione

di Redazione, pubblicato il: 08/11/2023

(Inter) I nerazzurri sono a Salisburgo per la quarta partita del girone di Champions. Un successo stasera garantirebbe il passaggio agli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Con un comunicato sul sito ufficiale il club annuncia la presenza in terra austriaca di un nutrito gruppo di sponsor che seguiranno da vicino i ragazzi di Inzaghi.

“L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Salisburgo nella quarta giornata della UEFA Champions League 2023/24. In occasione del match contro la formazione austriaca, i Partner della famiglia nerazzurra, dopo aver condiviso tutto il percorso europeo della passata stagione, sono ripartiti al fianco della squadra per vivere un’altra incredibile esperienza dal sapore internazionale.

Dunque nella giornata di vigilia, gli ospiti di Nike, Paramount+, U-Power, LeoVegas.News, Moncler, Pirelli, Socios.com, Ria Money Transfer, Recrowd e Kopron hanno seguito da vicino la squadra nella ricognizione sul campo della Red Bull Arena. Dopo aver ricevuto il saluto del Vice President Javier Zanetti e del top management interista rappresentato dal CEO Corporate Alessandro Antonello e dal Chief Revenue Officer Luca Danovaro, insieme alla Legend nerazzurra Fabio Galante, hanno quindi partecipato ad uno speciale Meet&Greet con alcuni giocatori della rosa di Simone Inzaghi. Per chiudere la giornata, una cena esclusiva in un locale tipico. Un’altra esperienza indimenticabile in attesa del fischio d’inizio della sfida di Champions League.