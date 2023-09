Inter a Salerno, turn over pesante, Inzaghi non rischia

di Redazione, pubblicato il: 30/09/2023

(Inter) Per la trasferta di Salerno Inzaghi pensa ad un massiccio turn over. Lo consiglia lo stato di forma di qualche giocatore, gli acciacchi muscolari di Arnautovic e Frattesi e il match di Champions di mercoledì prossimo contro il Benfica.

Lautaro dovrebbe partire dalla panchina con Sanchez che torna nell’undici titolare a far coppia con Thuram. Al rientro anche Pavard al posto di Bastoni mentre a sinistra Carlos Augusto permette a Dimarco di rifiatare. A metà campo spazio per la prima volta a Klaassen al posto di Mkhitaryan insieme a Barella e Calhanoglu.

Quest dunque la squadra che dovrebbe scendere in campo domani all’Arechi: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Klaassen, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.