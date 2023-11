Inter, a Lisbona non è una gita, ottimi motivi per vincere

di Redazione, pubblicato il: 29/11/2023

L’Inter scende in campo stasera a Lisbona per il penultimo match del girone di Champions. La qualificazione agli ottavi è già sicura, il match a San Siro il prossimo 12 dicembre con la Real Sociedad sarà decisivo per il primo posto.

Si è parlato di gara sostanzialmente inutile con il Benfica. Vero fino ad un certo punto, un successo contro i portoghesi e la contemporanea mancata vittoria degli spagnoli contro il Salisburgo metterebbe i ragazzi di Inzaghi nella condizione di poter contare su due risultati su tre per assicurarsi la testa del girone.

Non solo. La vittoria porterebbe altri 2,7 milioni come premio Uefa, elemento per niente trascurabile ai fini del bilancio. Inzaghi sembra deciso ad operare un ampio turn over ma nelle dichiarazioni del pre partita ha confermato il massimo impegno per portare a casa il massimo risultato con il minimo sforzo.