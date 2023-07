Inter, 10-0 alla Pergolettese e seconda vittoria nelle amichevoli: i marcatori

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/07/2023

Inter, seconda vittoria in amichevole per gli uomini di Inzaghi. Dopo il 3-0 rifilato al Lugano nella prima amichevole stagione, la squadra nerazzurra continua nel proprio lavoro di preparazione e di ricerca degli automatismi in vista della stagione che sta per cominciare. Anche oggi, i ragazzi di Simone Inzaghi, erano impegnati in un’altra partita, questa volta contro la Pergolettese.

I nerazzurri hanno ottenuto un’altra vittoria, per 10-0, grazie alle reti di Correa, Bastoni, al tiro da fuori di Calhanoglu e Dumfries nel primo tempo e di Lautaro – poker per l’argentino – , Esposito e Mkhitaryan nella ripresa. Un buon test per la squadra che, oltre al già esordiente Bisseck, ha schierato altri tre acquisti come Marcus Thuram, Juan Cuadrado e Davide Frattesi. In evidenza, Barella, che tra gli interisti, sembra essere il giocatore più in palla, e Bisseck che sembra aver già capito cosa chiede Inzaghi a chi gioca come terzo di difesa.

Adesso la squadra partirà per il Giappone, dove ci sarà la possibilità di affrontare squadra di prestigio e di rivedere in campo gli oramai ex come Skriniar e Brozovic.