Icardi all'Inter anche il prossimo anno? Spalletti si sbilancia: le sue parole

Con una story pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram, nella giornata di ieri Mauro Icardi ha ribadito la propria volontà di rimanere nella Milano nerazzurra anche l'anno prossimo.

Dopo dal bomber di Rosario, anche Luciano Spalletti ha voluto esprimere la sua opinione sul futuro del numero 9 dell'Inter:

“Se Icardi rimarrà all’Inter? Io do sempre valore alle cose che dicono. Icardi è un buon ragazzo e un grande calciatore. Se lui dice in questa maniera qui a due giornate dalla fine c’è da prenderlo in considerazione”.