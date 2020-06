Handanovic Inter, rinnovo e contratto a vita: Musso il sostituto

Come riportato da SportMediaset sarebbe tutto fatto per il rinnovo del contratto di Samir Handanovic. Il capitano nerazzurro, in scadenza nel 2021, firmerà un nuovo contratto fino al 2022 che lo legherà ‘a vita’ con il club nerazzurro. L’ufficialitá dovrebbe arrivare entro le prossime settimane, molto probabilmente dopo il match di semifinale di ritorno contro il Napoli.

Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra sarebbe già a caccia di un degno erede del portiere sloveno. Il nome in cima alla lista di Beppe Marotta sarebbe quello dell’argentino Juan Musso dell’Udinese. Portiere che si è confermato anche quest'anno come uno dei migliori numeri 1 della Serie A. Stando a quanto riportato dall'Argentina, l'Inter sarebbe vicinissima al giocatore e sarebbe pronta ad acquistarlo già per la prossima stagione. L'Udinese punterebbe ad incassare i 35 milioni di euro della clausola rescissoria, ma i nerazzurri punterebbero a ottenere un leggero sconto.