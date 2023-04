Handanovic-Inter, obiettivo raggiunto dallo sloveno: altro record stabilito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/04/2023

Handanovic-Inter, lo sloveno stabilisce un nuovo record. La partita di oggi, con il 3-0 rifilato in casa dell’Empoli, ha permesso alla squadra nerazzurra di poter respirare un po’ in classifica dopo le tante sconfitte accumulate e che hanno allontanato l’obiettivo, oramai rimasto, della conquista di uno dei primi quattro posti vitali per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ma la partita di oggi è stata caratterizzata anche da un record stabilito da un giocatore nerazzurro. Si tratta del capitano Samir Handanovic. Il portiere sloveno, infatti, come certificato dal sito della società nerazzurra, è arrivato al settimo posto come giocatore più presente in Serie A, ottenute con le maglie di Udinese, Inter, Treviso e Lazio.

Non solo, ma con la presenza odierna, Handanovic, è il secondo straniero ad aver giocato di più in Serie A, dietro solo all’attuale vice-presidente nerazzurro, Javier Zanetti. Un bel record in una giornata sicuramente positiva per tutta la squadra. Adesso è tempo di pensare ai prossimi due impegni contro la Juventus in Coppa Italia e allo scontro diretto contro la Lazio in campionato.