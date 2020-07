Handanovic, Inter-Napoli: " Vittoria meritata, ora pensiamo all'Atalanta"

Samir Handanovic è stato grande protagonista nel successo dell'Inter sul Napoli con due/tre interventi salva risultato. A fine partita commenta così la vittoria sui partenopei: "Vittoria molto importante, abbiamo saputo sfruttare i momenti favorevoli, siamo stati bravi a soffrire da squadra. E' una vittoria meritata, ora pensiamo all'Atalanta e all'Europa League".

Proprio sul futuro aggiunge:"L'Inter deve sempre puntare in alto, giocare per vincere come vogliamo fare a Bergamo ed in Europa League"

Sulla difesa ha un suo pensiero:"Siamo forti, ma possiamo migliorare ancora, così come in attacco". il capitano dell'Inter chiude con un pensiero alla sfida di sabato a Bergamo:"L'Atalanta è ostica, fisica e con qualità. Sarà una grande partita".