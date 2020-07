Gravina, presidente della FIGC: "Preoccupato per la prossima stagione"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto quest'oggi ai microfoni dall'emittente radiofonica Gr Parlamento. Nel corso del suo intervento, il numero uno del calcio italiano ha espresso tutta la sua soddisfazione per la conclusione del campionato, ma allo stesso momento si è detto preoccupato per la prossima stagione. Di seguito le sue parole.

"Arrivare a questa conclusione, in un momento così difficile e delicato, credo sia un risultato straordinario per per il campionato e per chi l'ha vinto. Personalmente sono con la mente e con il cuore già oltre questo campionato: sono molto preoccupato per la prossima stagione. Tra non molto le squadre dovranno iniziare i raduni e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo quanto durerà questo stato d'emergenza".

Le parole del presidente Gravina sono sicuramente condivisibili, in quanto i club brancolano ancora nel buio per quanto riguarda le norme in vista della prossima stagione.