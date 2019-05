Godìn, il difensore spiega cosa vorrà dalla sua esperienza post-Atletico

Dopo undici stagioni, Diego Godìn nei giorni scorsi ha annunciato l'addio ufficiale all'Atletico Madrid. Il giocatore con ogni probabilità vestirà la maglia dell'Inter, ma sulla sua futura esperienza l'uruguayano ha dichiarato:

“Voglio continuare a competere e andare in un nuovo gruppo dove poter portare esperienza e dare il massimo. Voglio cercare di essere un buon leader e un esempio e farmi rispettare per come sono".

Questo è quanto svelato dall'ormai ex n°2 dei Colchoneros che poi ha continuato:

“L'addio all'Atletico? Tutto ha una fine e questa è la fine per me all’Atletico. Ma i miei sentimenti resteranno sempre qui. E’ stato gratificante ricevere un riconoscimento tanto grande da parte di compagni, rivali e tifosi. Un motivo di orgoglio. Questa squadra ha molti meriti“.