Genoa-Inter, Lukaku: "Lavoriamo per sperare di vincere l'Europa League"

Romelu Lukaku grande protagonista della partita con una doppietta che lo fa salire a 23 gol in campionato afferma: "Possiamo fare di più, a livello personale sono contento e voglio aiutare la squadra."

L'attaccante belga esterna, però, un po' di delusione per il finale di stagione ma si dice fiducioso per il futuro "Dobbiamo puntare più in alto possibile. Abbiamo sbagliato troppo, ma è un gruppo giovane e c'è voglia di crescere."

"Lavoriamo per sperare di vincere l'Europa League" conclude Lukaku.