Genoa-Inter, formazioni ufficiali: Ranocchia in difesa, Eriksen sulla trequarti

Tra poco più di un'ora l'Inter scenderà in campo in quel del Marassi, dove affronterà un Genoa alla ricerca di disperati punti salvezza. Antonio Conte ha dichiarato di voler concludere nel migliore dei modi questo campionato, ragion per cui anche le scelte di formazione rispecchiano le volontà del tecnico leccese.

In difesa toccherà a Ranocchia sostituire l'infortunato De Vrij, a completare il reparto troviamo Skriniar a destra e Godin a sinistra. Fasce affidate a Moses e Biraghi, con Candreva e Young pronti a dare una mano a partita in corso. Centrocampo a tre formato da Gagliardini e Brozovic in mediana, mentre Eriksen agirà sulla trequarti. In attacco torna la coppia titolare formata da Lukaku e Lautaro.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Jagiello, Behrami, Rovella, Criscito; Favilli, Pinamonti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.